CIVITAVECCHIA - Si sono presentati giovedì al centro commerciale che si trova sull’Aurelia tra Santa Marinella e Civitavecchia e hanno ripulito due negozi di abbigliamento. In maniera molto scaltra lui e lei, con molta probabilità sudamericani, hanno portato via parecchia roba, occultandola in speciali buste in grado di eludere i controlli antitaccheggio. Quando i proprietari degli esercizi presi di mira si sono accorti dell’accaduto, hanno fatto denuncia contro ignoti, quasi sicuri che non avrebbero mai recuperato la refurtiva. Oggi pomeriggio il colpo di scena: i due inaspettatamente tornano sul posto, lui addirittura indossa le scarpe sottratte al titolare di uno dei due negozi ripuliti. Una commessa li riconosce e lancia l’allarme: scoppia il parapiglia. La coppia tenta la fuga grazie a un veicolo noleggiato a Ostia, urta alcune auto in sosta, poi si trova davanti un carabiniere in abiti civili che libero dal servizio tenta di fermare i malviventi. Alla fine ci riesce e nel giro di pochi minuti sul posto arrivano le pattuglie che portano via i presunti ladri.