LADISPOLI – Confermato il doppio appuntamento con il Presepe Vivente: la magia del Natale si ripeterà nella suggestiva cornice del bosco di Palo Laziale, l’area verde più importante della città anche se da oltre un anno chiusa al pubblico. L’evento si terrà infatti nell’area esterna dove non ci sono situazioni di pericolo legate al crollo degli alberi o dei rami. Per il Comune è un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magica di Betlemme e riscoprire le emozioni e la spiritualità di uno dei simboli più amati delle festività. Figuranti, almeno un centinaio, pronti il 26 e il 27 dicembre dalle 17.30 alle 19.30. Il presepe sarà accessibile tramite l’ingresso di via Corrado Melone. Le due giornate sono organizzate dalla Pro Loco di Ladispoli, coordinata dal presidente Claudio Nardocci, con il supporto dell’assessore alla cultura e turismo del Comune di Ladispoli, Marco Porro. «Una iniziativa – ricorda in una nota Palazzo Falcone - inserita nel calendario delle manifestazioni natalizie. Il Presepe Vivente, con figuranti in costumi storici, trasporterà i visitatori in una Betlemme di oltre duemila anni fa per un'esperienza emozionante e coinvolgente. Un evento da non lasciarsi sfuggire per vivere il Natale in modo unico nel cuore di Ladispoli». L’ingresso sarà gratuito. Presepe a parte, residenti e turisti sperano che il bosco possa riaprire presto i cancelli dopo la mappatura che verrà effettuata con il benestare della Regione Lazio per capire come intervenire nella macchia mediterranea colpita pesantemente da un fungo patogeno che ha attaccato molte piante fino a farle morire.

