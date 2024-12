TOLFA - A Tolfa si lavora per la 23^ edizione del Tolfama che si svolgerà nel paese collinare il 12 e 13 luglio.

Il Festival Internazionale delle Arti Improvvisate Tolfama è uno dei più importanti Festival italiani di improvvisazione teatrale, specializzato nel Site Specific Theatre.

La dedica del festival è per la città di Tolfa.

Gli artisti provenienti da diversi Paesi nel mondo durante la manifestazione terranno dei workshop di improvvisazione teatrale che culmineranno in spettacoli di improvvisati appositamente creati per i luoghi più suggestivi e di interesse architettonico/archeologico del paese.

Nell'ambito di Tolfama il Rione Cappuccini di Tolfa ospiterà prodotti e piatti tipici della tradizione locale.

Nato nel 2011, il Festival Internazionale delle Arti Improvvisate Tolfama è organizzato dalla Scuola Nazionale d’Improvvisazione Teatrale e Treatp “Vicolo Cechov” di Civitavecchia (nota sia per i numerosi eventi formativi che per la produzione di spettacoli di improvvisazione teatrale) grazie al prezioso supporto dell’amministrazione comunale di Tolfa. La direzione Artistica e organizzativa per l’edizione 2024 è curata da Francesca Ciaralli, Fabio Astolfi, Roberto Rotondo e Enrico D’Agata.

