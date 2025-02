CERVETERI – Oggi è il giorno di Alessio Vito La Sorella. È il nuovo consigliere comunale di Governo Civico che entrerà ufficialmente in aula al posto di Alessandro Gazzella, nominato assessore al Bilancio nell’ambito del nuovo rimpasto e del Gubetti-bis. La Sorella, 26 anni laureato in Scienze Politiche, era risultato il primo dei non eletti nelle elezioni comunali del 2022 alle spalle di Anna Mastrandrea e davanti a Serena Bolognesi dando il suo contributo alle 2335 preferenze del movimento politico più votato in città. La nomina avverrà alle 19.30 al Granarone, giorno in cui si riunirà la massima assise cittadina dopo essersi ricompattata la scorsa settimana mettendosi alle spalle una crisi interna che durava da maggio 2024. Il passaggio di testimone tra Gazzella e La Sorella è il primo punto inserito all’ordine del giorno. Sono altri i temi che verranno approfonditi nell’arco del consiglio comunale in programma del tardo pomeriggio. Si parlerà, ad esempio, dei parcheggi rosa sul territorio, una mozione presentata dall’opposizione, in particolare dal consigliere Luigino Bucchi. Spazio anche alla vicenda della fermata soppressa degli autobus in via Doganale, alla mancata messa in sicurezza del ponte di Ceri e di quello in via Fontana Morella, alla manutenzione dei riscaldamenti di alcuni plessi scolastici e all’attivazione di una farmacia notturna in città. Non meno importante l’interrogazione a risposta orale sempre di Bucchi sulle infrastrutture radioelettriche e le emissioni di onde elettromagnetiche dopo la nascita di alcune antenne. Non dovrebbero esserci più intoppi dunque dopo la crisi politica anche perché nell’ultimo consiglio comunale il “matrimonio” tra la maggioranza e i dissidenti era avvenuta con l’approvazione del bilancio di previsione. Variazioni in consiglio anche a Ladispoli. Renzo Marchetti ha lasciato il suo posto di consigliere perché è stato nominato nuovo vicesindaco e assessore ai Trasporti al posto di Annibale Conti. Al suo posto in aula ha già fatto il suo ingresso Floriana Gentile, la prima dei non eletti nel partito di Fratelli d’Italia nella tornata amministrativa del 2022. Gentile è la moglie di Alfredo Antoniozzi, deputato presente anche lui durante la massima assise dell’altro pomeriggio.

