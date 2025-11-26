CIVITAVECCHIA – Si rinnova il tradizionale appuntamento con la cerimonia delle “Toghe d’Oro”, organizzata come ogni anni dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Quest’anno saranno premiati per i cinquant’anni di professione l’avvocato Pier Salvatore Maruccio e l’avvocato Pietro Tidei. Quarant’anni invece per gli avvocati Luca Bonifazi, Giorgio Bernardi, Sante Pasquali ed Ernesto Tedesco. Lunga la lista dei professionisti che hanno raggiunto i vent’anni di professione.

La cerimonia sarà anche l’occasione per salutare e ringraziare il presidente del Tribunale dottor Francesco Vigorito, da dicembre in pensione. L’appuntamento è per domani alle 15,30 presso l’aula A del Tribunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA