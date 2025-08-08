CERVETERI - Un camion ha preso fuoco sulla Furbara-Sasso. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio intorno alle 14. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante sull’arteria provinciale con l’autista che è riuscito per miracolo a mettersi in salvo. Il rogo ha interessato di conseguenza le sterpaglie a bordo carreggiata e sono stati coinvolti anche altri due mezzi. Non ci sono stati feriti. In via Furbara sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri con l’equipaggio della 26 A e in ausilio, considerato l’impegno dell’azione di spegnimento dell’incendio, anche i colleghi della sede di Bracciano con la squadra 26 A e un’autobotte. I pompieri hanno dovuto faticare non poco ad avere la meglio sulle fiamme alimentate anche dal vento. La strada è stata chiusa al traffico. A supporto pure i carabinieri della stazione locale coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. Si indaga sulle cause.

