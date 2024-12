S. MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei replica alla ex consigliera Paola Rocchi in merito alla questione sulla città sporca e sulla raccolta differenziata.

“Abbiamo messo in campo tutte le forze necessarie affinché sia effettiva e tangibile una vera e propria task force per rendere pulite Santa Marinella e Santa Severa – ha dichiarato Tidei – rivedendo il contratto con la Gesam e richiedendo quei servizi imprescindibili per una città turistica come la nostra. Ci troviamo allo stesso tempo a combattere nel quotidiano contro chi abbandona perennemente rifiuti di ogni genere in ogni luogo, incurante del senso civico e del rispetto dell’ambiente e questo costa molto purtroppo, non solo in termini economici ma anche temporali e di impegno aggiuntivo delle risorse umane, costrette ad interventi straordinari di bonifica e pulizia di discariche a cielo aperto su tutto il territorio comunale”.

“Sicuramente dobbiamo migliorare il nostro impegno nel settore del decoro urbano – ha continuato il Sindaco – attraverso degli interventi mirati che stiamo portando avanti con la Santa Marinella Servizi ed agli uffici comunali, oltre ad una serie di progetti di riqualificazione generale di alcune aree della città. In merito alla questione della raccolta differenziata, se dobbiamo essere precisi, possiamo affermare che siamo oltre il 52%; è evidente che questo non è sufficiente ed è un dato che deve per forza di cose salire e farci riflettere su cosa ancora non funziona in termini di un corretto conferimento dei rifiuti differenziati da parte dei cittadini. Con gli ultimi progetti approvati e finanziati con i fondi del Pnrr, andremo dapprima a potenziare l’isola ecologica di via Perseo, ed ubicheremo sul territorio comunale diverse isole ecologiche “mobili” per venire incontro così alle esigenze dei cittadini. Ci aspettiamo però una collaborazione più fattiva, dove ognuno può fare la sua parte per un miglioramento del servizio e di conseguenza anche del decoro urbano”. “In quanto alla ex consigliera Paola Rocchi – ha concluso il sindaco – non mi pare di ricordarla per chissà quale iniziativa in particolare nei confronti della nostra città, se non nello sproloquio perenne nei confronti di tutti coloro che la pensano diversamente da lei. Amministrare una città è certamente più difficile e complesso che fare opposizione”.