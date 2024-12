TOLFA - "Tesori di Tolfa": questo il titolo della bellissima escursione che è in programma per domenica 12 maggio per visitare il Sasso della Strega, Cero Bello e Abbazia Monte Piantangeli; l'evento è organizzato da "Sotterranei di Roma". Nei Monti della Tolfa ci sono luoghi nascosti e poco conosciuti che raccontano di un territorio caratterizzato da grascete con animali al pascolo, regalandoci panorami su una campagna particolarmente intatta e suggestiva con notevoli punti di interesse storico-naturalistico.

"Inizieremo il nostro percorso attraversando il sentiero dei ginepri e cammineremo su una stradina medievale in pietra, costruita sulla precedente strada etrusco-romana.

Il sentiero sale fino a un grosso masso in pietra lavica detto “Sasso della Strega” in un paesaggio particolare che richiama quello lunare e prosegue fino a sbucare su un ampio pianoro. Da lì si raggiunge facilmente il sito del santuario etrusco-romano la Grasceta dei Cavallari, che anticamente segnava il confine tra il dominio delle città etrusche di Cerveteri e Tarquinia - spiegano gli organizzatori - dal santuario usciremo dal nostro percorso ad anello per fare una tappa al Cerro Bello, un albero di circa 300 anni, alto 35 m e con una circonferenza di quasi 5 m, all'interno di una maestosa cerreta vetusta. Visto il Cerro torneremo a ritroso fino al santuario e riprenderemo il nostro sentiero che ci farà raggiungere la nostra meta principale l’Abbazia di Monte Piantangeli. Qui vedremo le rovine dell’abbazia costruita in epoca carolingia e appartenuta ai Templari nel sec. XIII, con un panorama mozzafiato sulle colline tolfetane e la valle del Mignone".

Il percorso sarà ad anello per una distanza di 15 km con un dislivello totale in salute di 500 metri; è un'escursione adatta a tutti con un buono stato di forma fisica e di allenamento: la difficoltà è media. Il tipo di terreno è sentiero, sottobosco, sterrato e asfalto. È possibile portare anche i minori, ma che siano abituati a camminare, che abbiano almeno 12 anni e solo se accompagnati da uno dei genitori o da un adulto che ne fa legalmente le veci. I cani possono essere portati se tranquilli, socializzanti e abituati a procedere in gruppo, preferibilmente al guinzaglio visto la presenza di animali allo stato brado. L'escursione è riservata a tutti coloro che siano in perfetto stato di salute e buona forma fisica e senza patologie che ne pregiudichino il completamento del percorso. A guidare il gruppo Annamaria Fusella e Camilla Bacoccoli (guide ambientali escursionistiche di Sotterranei di Roma). La quota di partecipazione (che comprende l'escursione, la tessera associativa annua e l'assicurazione R.C.) è pari a 15euro per gli adulti e 10euro per I minori under 15. Sarà possibile corrispondere l’importo in contanti direttamente il giorno dell'escursione. L'attrezzatura minima obbligatoria è: scarponcini da trekking con suola integra antiscivolo (no scarpe da ginnastica o con suola liscia), zaino comodo e stabile, adatto alle escursioni, abbigliamento a strati comodo ed adatto alla stagione, un capo impermeabile (mantella, giacchetto, k-way, poncio o simili) da utilizzare in caso di necessità. L'attrezzatura facoltativa, invece è: 2 bastoncini (per chi ha problemi alle ginocchia e alla schiena vista la presenza di tratti rocciosi più impegnativi), maglietta di ricambio da lasciare in auto per fine escursione, cappello, occhiali da sole, crema solare, spray repellente anti-insetti, telo da poggiare a terra per la pausa pranzo, macchinetta fotografica. È bene, poi, portare almeno 1,5 litri d’acqua, il pranzo al sacco, snack energetici e frutta e sali minerali in caso di necessità. L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare chi si dovesse presentare senza l’attrezzatura minima obbligatoria sopra citata, al fine di garantire la sicurezza del singolo e dell’intero gruppo. L'appuntamento è fissato per domenica 12 maggio alle ore 09.30 a Tolfa (RM). Il luogo esatto verrà comunicato direttamente solo a chi confermerà la sua partecipazione. A fine escursione sarà offerto il "terzo tempo": per chi vorrà, Annamaria e Camilla avranno il piacere di concludere la giornata insieme bevendo e spizzicando qualcosa nel paesino di Tolfa. "Per chi avesse necessità di passaggi in auto ce lo comunichi in fase di prenotazione, cercheremo di mettervi in contatto con gli altri partecipanti ai quali fa piacere condividere il viaggio - concludono gli organizzatori - si fa presente, però, che eventuali passaggi rappresentano sempre un atto di cortesia la cui organizzazione è lasciata alla libera iniziativa dei singoli partecipanti. PER ulteriori informazioni e prenotazioni (Preferibilmente con messaggio WhatsApp) a Pina al 3473811874. L’eventuale “Partecipo” inserito in questo evento non è sufficiente per la prenotazione che va sempre completata con un contatto diretto con uno degli organizzatori specificando i dati di ciascun partecipante. Tutti coloro che confermeranno la prenotazione verranno invitati ad entrare in una chat WhatsApp specifica per l’evento dove si riceveranno tutte le indicazioni tecniche e logistiche.

La chat verrà poi chiusa un paio di giorni dopo l’evento stesso per consentire ai partecipanti lo scambio delle foto della giornata. Per il pieno rispetto della natura e dell’ambiente che visiteremo sarà tassativamente vietato raccogliere piante e fiori, fare rumori molesti o schiamazzi, abbandonare lungo il percorso qualsiasi oggetto compresi mozziconi di sigaretta, fazzoletti di carta, avanzi di cibo, ecc. L’organizzazione del trek si riserva la facoltà di modificare il percorso per qualsiasi motivo inerente alla sicurezza del gruppo e di qualsiasi partecipante all’escursione. Le guide Annamaria e Camilla sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento riguardo il trekking".

