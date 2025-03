CIVITAVECCHIA – Passo in avanti importante per il progetto delle Terme Imperiali: un investimento da circa 7 milioni di euro della famiglia Sensi, dagli anni 90 impegnata nel termalismo a Viterbo con la ristrutturazione e la conduzione delle Terme dei Papi.

A dicembre, infatti, il progetto dell’impianto termale è stato presentato formalmente al Comune di Civitavecchia, con la richiesta di valutazione preventiva.

«Ora tutto dipende dalla volontà della nuova amministrazione comunale - ha spiegato l’imprenditore Marco Sensi - finalmente c’è la possibilità concreta di iniziare a mettere a frutto la risorsa termale a beneficio dei cittadini e di quanti conosceranno Civitavecchia come polo turistico termale».

Nel frattempo, infatti, dopo approfonditi esami, la Regione Lazio ha rilasciato la concessione mineraria del pozzo realizzato fin dal 2018 dalla società Terme dei Papi, ormai pronta alla realizzazione del progetto tanto atteso «che porterà grande risonanza anche dell’adiacente parco archeologico e segnerà l’inizio dello sviluppo dell’offerta termale della città - ha aggiunto Sensi - un’opportunità da non perdere. Il progetto prevede infatti decine di nuovi posti di lavoro, opere a beneficio del patrimonio comunale, vantaggi per i residenti, ma soprattutto una prevedibile ricaduta positiva sul tessuto ricettivo della città. Il nuovo parco termale sarà godibile nell’intera giornata di tutti i mesi dell’anno: il progetto non prevede alloggi, tutti coloro che vorranno fermarsi più giorni potranno fare riferimento alle strutture ricettive cittadine».

Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di varie vasche simili per dimensioni e profondità a quelle delle antiche terme, così che il visitatore possa provare ed apprezzare lo stile e le abitudini dei fruitori dell’epoca ed i benefici della preziosa acqua termale. Oltre alle vasche termali sono previsti una grotta terapeutica, sale massaggio, e tutto quanto utile a godere della struttura nella giornata, come aree di accoglienza, servizi spogliatoi, ambienti relax, aree ristoro e parcheggi.

«Una grande occasione che sicuramente attirerà altre iniziative e magari contribuirebbe a sbloccare la granitica situazione delle terme pubbliche - ha concluso l’imprenditore viterbese - il nuovo Parco Termale di Casale dei Bagni, infatti, sarà solo l’inizio di un grande sviluppo di Civitavecchia quale polo turistico termale, in completa sinergia con le attuali e future iniziative, volte a creare un’ampia varietà di offerta».

