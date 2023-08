CERVETERI – Sport e inclusione con più di cento disabili che si sono divertiti sulla moto d’acqua guidata dal campione mondiale Fabio Incorvaia. Una giornata di sole, divertimento e emozioni adrenaliniche per tanti ragazzi e ragazze salite sul bolide per tutta la giornata nello specchio d’acqua di Campo di Mare. Un evento promosso dal comune etrusco in sinergia con la Capitaneria di porto. «Vedere gli sguardi e i sorrisi di così tanti bambini – commenta Francesca Badini, assessore alle Politiche sociali - è stato un momento straordinario, uno di quelli che porterò nel cuore. Il mio ringraziamento, davvero di cuore, lo rivolgo a Fabio Incorvaia e a tutti coloro, volontari, sponsor e associazioni, che con il loro prezioso e fondamentale sostegno hanno reso possibile lo svolgimento di questa grandissima iniziativa». All’appuntamento in spiaggia denominato “Jet Ski Therapy-Unici al mondo”, hanno preso parte Assovoce, Il Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus, Protezione Civile Comunale, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. «Al termine di questa lunga e impegnativa giornata – aggiunge Badini - è doveroso da parte ringraziare naturalmente il sindaco ma anche il consigliere comunale Antonella Di Cola e poi l’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, con il primo maresciallo Cristian Vitale, fondamentale nell’organizzazione dell’evento: sin dal primo giorno, ci ha dato continui consigli e assistenza, mettendo a disposizione i propri uomini e le proprie professionalità». Tutto è filato liscio nella gestione della sicurezza grazie anche agli stabilimenti balneari che hanno dato il loro contributo.

