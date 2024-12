CIVITAVECCHIA – Poteva costare cara la bravata a un quindicenne civitavecchiese, che ieri mattina in pieno centro ha tentato di seminare la volante della Polizia per sottrarsi a un controllo.

Gli agenti del commissariato hanno fiutato il problema: quel mezzo non era in regola e di conseguenza non poteva circolare. E questo è bastato per indurre il ragazzo alla bravata.

Senza pensarci due volte ha accelerato provando a dileguarsi tra le strade di Civitavecchia. Quando ha imboccato via Achille Montanucci, i poliziotti hanno acceso le sirene e si sono lanciati all’inseguimento del mezzo in fuga.

Un atto necessario, dal momento che tra furti nelle abitazioni e tentativi di rapine, nelle ultime settimane in città le forze dell’ordine hanno avuto parecchio da fare.

Giunto all’incrocio con via Degli Orti, la moto di piccola cilindrata, sprovvista di targa, ha perso il controllo e il conducente si è schiantato violentemente contro un archetto delimitatore per i percorsi pedonali. Gli uomini del commissariato si sono fiondati fuori dalla volante e hanno immediatamente prestato soccorso al ragazzo sanguinante. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Santa Marinella che ha preso in carico il ferito.

