CIVITAVECCHIA – Fine settimana impegnativo per la Polizia, che ha messo in campo una serie di controlli su tutto il territorio allo scopo di prevenire e reprimere i reati. Gli agenti del commissariato, supportati da quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, hanno proceduto ad alcune ispezioni. In particolare dalle 19 all’una di notte, gli equipaggi hanno identificato 114 persone, 19 dei quali sono risultatiti pregiudicati. Sono 62 i veicoli controllati dalla Polizia sei le ispezioni fatte a persone che si trovano agli arresti domiciliari. Una persona, fermata alla guida della sua auto dopo aver bevuto eccessivamente è finita nei guai: veicolo sequestrato e denuncia all’Autorità giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test.