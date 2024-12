TARQUINIA – Tutto pronto per la prima edizione del Memorial Roberto Cattaneo di padel.

Da domani, 5 agosto, il circolo sportivo MG Sporting Club di Tarquinia Lido farà da location per un evento ricco di sport, emozioni e affetto per Roberto appassionato di tennis e padel. Tanti gli iscritti, tanti gli amici e gli sponsor accorsi a sostenere l’organizzazione che è in capo alla famiglia.

Si inizierà con il torneo di padel maschile per poi proseguire con il padel misto il 6 sino alla data della finale che si terrà il 12 agosto dalle ore 18.

PADEL MASCHILE – Lunedì 5 dalle ore 20

Monachini/Marini

Moscatelli/Scarmigliati

Barbaranelli/Quatrini

Bianchi/Rossi

PADEL Misto – Martedì 6 dalle ore 21

Marini Stefano/Biagiola Giulia

Moscatelli Fabio/Vergati Maura

Ortenzi Maddalena/Costantini Costantino

PADEL Misto – Martedì 6 dalle ore 21

Cattaneo Alessio/Massi Ilaria

Costa Matteo/Biordi Paola

Rossi Silvia/Vecchione Luca

PADEL Misto – Mercoledì 7 dalle ore 20

Savioli Carla/Picano Matteo

Tosoni Martina/Sabbatini Emanuele

Massi Federica/Gabriele Ciurluini

PADEL Misto – Mercoledì 7 dalle ore 20

Meloni Alessia/Pecci Alessandro

Fanali Nicole/Amos Marrozzi

Flamini Stefania/Andrea Giordan

PADEL MASCHILE – Giovedì 8 dalle ore 20

Emiliozzi/Leardini

Ventolini/Pellicciotti

Di bella/Landucci

Gufi/Amantini

PADEL MASCHILE – Venerdì 9 dalle ore 20

Cattaneo An/Rossetti

Tomei/Petito

Arcangeli/Venturini

Tessitore/Stefani

PADEL MASCHILE – Domenica 11 dalle ore 20

Mazzacane/Coppola

Ciucciarelli/Ceccarelli

Sabbatini/De Santis

Croci/Collettini

Ringraziamo per la preziosa collaborazione gli sponsor:

– Il Bebé

– Sun City

– Carpe Diem

– Alimentari Bicchierini

– Officina Gagni

– Tamurè

– Dot

– Pier piadine food & porn

– Il Galeone

– Fronte del Porto

– Ottica Fabio

– Mirtilli e Merletti

– Soc Parati Etruria SNC

– Capolinea Caffè

– Pizza Point

– Azienda Agricola Massimo Tosoni

– Azienda Agricola Scolastici

– Pizzeria e Rosticceria il V moro

– Gelateria Gambella

– Stabilimento balneare Gravisca

– Caffetteria Mauro