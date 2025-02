TARQUINIA - Il 5 e 7 febbraio, il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ha ospitato due incontri sul tema del bullismo e del cyberbullismo, rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori. I due eventi sono stati un’occasione per sensibilizzare i giovani su un problema sempre più urgente, promuovendo riflessione, consapevolezza e discussione attiva. L’amministrazione comunale ringrazia i relatori che hanno contribuito al successo di queste giornate, offrendo il loro prezioso contributo professionale e creando un ambiente stimolante per i ragazzi: l’avvocato Paolo Pirani, componente dell’organismo di controllo Ucpi (Unione Camere Penali Italiane), il criminologo e già commissario di polizia Antonio Mancini, la psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti, la dottoressa Giada Fiume, fondatrice del Cepib, e le psicologhe e psicoterapeute Sabrina Pontani, Monica Bilello, Valentina Biagini e Mara Minciotti. I ringraziamenti sono poi estesi alle dirigenti scolastiche degli istituti, ai docenti accompagnatori e a tutti gli studenti per la loro proficua partecipazione, al Cinema Arthouse e al direttore artistico del teatro Giancarlo Capitani, per la loro disponibilità e attenzione ai dettagli organizzativi che hanno reso possibile realizzare i due appuntamenti. «Sono certa che il lavoro di oggi dia risultati importanti domani – afferma l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni -. La sinergia con le realtà scolastiche è ciò che permette di cogliere le opportunità per creare ambienti di crescita per tutti. Questa è politica dei pari diritti e opportunità che vogliamo attuare, rendendo visibili gli invisibili. Per questo motivo un particolare ringraziamento va al sindaco Francesco Sposetti, per aver mostrato sensibilità e interesse verso tali tematiche, e a tutti i colleghi di maggioranza, assessori e consiglieri, che hanno condiviso e sostenuto queste iniziative”.

“Vogliamo costruire una città in cui i giovani e la cultura siano al centro della realtà quotidiana – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -. Negli ultimi mesi, abbiamo visto esempi di collaborazione, dove ognuno porta con sé idee uniche e talenti speciali e che, solo collaborando, possono essere trasformati in risultati concreti. Abbiamo progetti ambiziosi per il benessere dei tarquiniesi, che stiamo portando avanti con tutti i componenti dell’amministrazione».

