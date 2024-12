TARQUINIA - Tarquinia Sottosopra, proseguono gli appuntamenti con eventi all’insegna della cultura, dell’archeologia, dell’arte e del territorio.

Per le Giornate Europee del Patrimonio, il 28 settembre il Comune di Tarquinia ha organizzato il trekking sull’ultima tappa del percorso Cai 103, da Monte Romano a Tarquinia; la visita alle tombe etrusche delle Pantere, del Barone e dei Tori; l’Università degli Studi di Perugia organizza, alle 10; una visita degli scavi di Gravisca. Il premio “Vasco Palombini” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia,con la cerimonia di assegnazione del premio nella Sala dei Capolavori di Palazzo Vitelleschi, cui è seguita l’inaugurazione della mostra “Orizzonte Terra”.

Nei prossimi giorni la sala delle feste della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” ospiterà una serie di appuntamenti: il 4 ottobre, alle 17,30, la conferenza dal titolo “Cencelle tra passato e futuro: archeologia di una città medievale”, a cura dell’Università La Sapienza; l’11 ottobre, alle 17,30, l’incontro “Conferenza e libri su Leopoli Cencelle - Analisi del territorio dalla preistoria al medioevo”, a cura dell’Università di Groningen e dell’Università La Sapienza; il 12 ottobre, alle 11, l’incontro “A 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia: la riforma psichiatrica”, a cura di Unicoop Tirreno sezione Etruria; il 26 ottobre, alle 17,30, la presentazione della raccolta del giornale “Il Procaccia”.

Il 5 ottobre, a piazza Cavour, torna, alle 16, “Io pittore per caso”, il concorso di pittura estemporanea dedicato ai giovani organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Cag - Centro di aggregazione giovanile.

Per le Giornate Fai d’Autunno il 12 e il 13 ottobre, dalle 10,30, a cura della delegazione di Viterbo del Fondo Ambiente Italiano, verrà aperta in via straordinaria la tomba etrusca degli Scudi.

Il Comune di Tarquinia e la cooperativa Radici faranno vivere un’esperienza culturale inclusiva e accessibile con visite ai monumenti della città, all’archivio storico comunale e alla biblioteca “Vincenzo Cardarelli”, con partenza alle 10,30 dalla Barriera San Giusto: il 12 ottobre sarà dedicato alle persone con disabilità motoria; il 20 ottobre ai visitatori non udenti; il 21 ottobre alle persone ipovedenti.

Il 19 ottobre, il teatro “Rossella Falk”, alle 17,30, sarà il palcoscenico del concerto della banda “Giacomo Setaccioli”.

Il 31 ottobre, per la XXI Giornata del trekking urbano, il Comune di Tarquinia organizza la visita alla Collezione Peruzzi, con partenza alle 10 e alle 14 dalla Barriera San Giusto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA