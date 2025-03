TARQUINIA – Un workshop di formazione e aggiornamento dedicato alla letteratura di divulgazione scientifica e ambientale, fiction e non fiction, per l’infanzia e l’adolescenza. È “Vivi e vegeti: tra libri e germogli. Viaggio nella letteratura di divulgazione tra albi illustrati, poesia, autobiografia, narrazione e fumetto” il seminario a carattere multidisciplinare, che offrirà competenze specifiche per percorsi didattici e progettuali tra letteratura, poesia, scienza, ambiente, illustrazione e lettura ad alta voce, in programma il 5 e 6 aprile alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, nell’ambito del festival Pagine a colori. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con APS Dandelion e con la Cooperativa Essemme Soluzioni per il Miglioramento di Viterbo, ente accreditato per il riconoscimento del Miur.

Il corso, rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, bibliotecari, adulti a vario titolo interessati alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e alla divulgazione, prevede quattro moduli da quattro ore ciascuno tenuti da Roberta Favia, Alessandro Riccioni, Gioia Marchegiani e Alfonso Cuccurullo. È possibile sia partecipare all’intero del percorso formativo che frequentare soltanto i singoli moduli. Per conoscere i costi e le modalità d’iscrizione è possibile scrivere a formazione@essemme.vt.it o chiamare lo 0761 304912. Le iscrizioni sono aperte fino alle 13 del 31 marzo.

La prima giornata, il 5 aprile, propone, dalle 9 alle 13, l’intervento della blogger ed esperta di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza Favia sulle peculiarità della letteratura fiction e non fiction di ambito scientifico, approfondendo le potenzialità di questa tipologia narrativa nello sviluppo di competenze cognitive, comunicative, affettive, relazionali ed emozionali; dalle 15 alle 19, l’incontro “Una foresta di parole. Natura e poesia” dello scrittore Riccioni dedicato alla poesia come forma letteraria apparentemente distante dalla divulgazione e che invece può aprire margini originali di lavoro tra letteratura e natura.

La seconda giornata, il 6 aprile, presenta, dalle 9 alle 13, il laboratorio dell’illustratrice Marchegiani, che sarà concentrato sulla forza dell’illustrazione naturalistica, indagando quindi un altro linguaggio essenziale e tipico della letteratura illustrata anche di non-fiction; dalle 15 alle 19, il momento “A piedi nudi nei libri”, con l’attore e formatore Cuccurullo incentrato sulla lettura ad alta voce, come mezzo per far entrare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nel mondo della lettura e della lettura condivisa attraverso l’uso della voce e del corpo.

