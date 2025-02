TARQUINIA - I consiglieri di minoranza dell’Università Agraria di Tarquinia, Francesco Montesi e Umberto Pancotti formano un nuovo gruppo consiliare “Idee libere per l’Agraria”.

L’annuncio dei consiglieri arriva all’indomani del consiglio di amministrazione.

«Dopo il consiglio di amministrazione tenutosi nelle sere scorse che ha visto l’elezione del presidente del consiglio anche con i voti di alcuni consiglieri di minoranza, non era più possibile rinviare la decisione riguardante le future azioni strategiche che intendiamo intraprendere - spiegano Pancotti e Montesi - Al fine di rimanere coerenti con le promesse elettorali e per rispettare l’elettorato che ha riposto in noi fiducia, comunichiamo la nostra uscita dal gruppo “Tarquinia terra nostra” e la formazione di un nuovo gruppo consiliare».

Di fatto una presa di distanza dalla posizione assunta dal collega Roberto Fanucci.

«È evidente - sottolineano - che ci troviamo in un momento cruciale per la nostra realtà e il contesto attuale ci impone di assumere una posizione chiara, netta, determinata e coerente. Siamo consapevoli dell’importanza della nostra funzione di opposizione all’amministrazione attuale. La nostra responsabilità è quella di garantire che le scelte operate siano in linea con i principi di trasparenza, responsabilità e rispetto degli interessi collettivi».

«La nostra opposizione - spiegano Francesco Montesi e Umberto Pancotti - è stata e sarà non solo critica ma spinta da un impegno verso un dialogo costruttivo, formulando proposte che possano portare beneficio alla nostra comunità».

