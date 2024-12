TARQUINIA - Grave episodio domenica pomeriggio nel centro storico di Tarquinia. Un ragazzino di appena 11 anni è stato avvicinato in maniera inappropriata da un marocchino che lo ha gravemente intimorito fino al punto da costringerlo alla fuga.

L’uomo, secondo quanto appreso, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe tentato di baciare il ragazzino, sotto gli occhi di compagni e altre persone presenti al piazzale Europa. Un approccio improvviso e cruento, rientrante nella sfera della molestia sessuale aggravata dalla minore età del ragazzino, sul quale dovrà decidere in queste ore la Procura di Civitavecchia. Tutto si è svolto poco dopo le 18 in un piazzale frequentato da giovani, anziani e famiglie. Il ragazzino, dopo quel “contatto” ravvicinato, è fuggito in lacrime a raccontare tutto al suo papà che subito ha allertato la Polizia e tentato di raggiungere l’uomo che nel frattempo si è dato alla fuga.

L’uomo è stato poi bloccato dagli agenti del Commissariato.

Secondo alcune testimonianze, poco prima il marocchino avrebbe tentato di avvicinare anche un altro ragazzino nei pressi del bar situato poco avanti.

