TARQUINIA - Nell’ultimo appuntamento di "Pillole di Psicologia" sarà affrontato un tema di grande attualità e rilevanza: le relazioni tossiche nella coppia e in famiglia. L'incontro, che si terrà il 25 gennaio, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto a Tarquinia, si propone di offrire un approfondimento psicologico e legale sulla complessità di tali dinamiche e sulle possibili strade di uscita. La dottoressa Claudia Rossetti, psicologa esperta in approccio sistemico-relazionale, guiderà i partecipanti nell'analisi degli aspetti disfunzionali che caratterizzano le relazioni familiari e quelle di coppia. Un'opportunità per comprendere i meccanismi che alimentano la tossicità e per acquisire strumenti utili a riconoscere e affrontare situazioni di disagio emotivo e psicologico. Accanto a lei, l’avvocata Luana Sciamanna, specialista in violenza di genere, offrirà un approfondimento sugli aspetti legali che riguardano le relazioni tossiche, analizzando le possibili implicazioni giuridiche e i diritti delle vittime di abusi e maltrattamenti. L'incontro si arricchirà anche di un prezioso contributo: una paziente condividerà la sua esperienza di dipendenza affettiva, raccontando con coraggio e sincerità il percorso di liberazione e rinascita. La sua testimonianza rappresenterà un momento di grande valore umano, che permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con la realtà di una lotta quotidiana per il benessere psicologico e l’autodeterminazione. Il ciclo di conferenze “Pillole di psicologia” è organizzato in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, il Comune di Tarquinia e ha patrocinio del Ministero della cultura.

