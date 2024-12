TARQUINIA - Tarquinia si prepara per un nuovo evento che coniuga musica, divertimento, food e shopping: Le Piazzette.

Sabato prossimo si apre infatti il sipario sulle piazzette del centro storico di Tarquinia. Gli organizzatori in questi giorni stanno svelando i particolari di un evento nuovo che promette bene.

Adesso è la volta dell'elenco dei negozi che rimarranno aperti di sera.

Grazie a questi esercizi commerciali le persone potranno infatti abbinare a musica, ballo, cibo e aperitivi, anche dello strepitoso shopping.

Ecco quindi l’elenco degli shop aperti: Marte handmade, Mirtilli e Merletti, Estes, Emporio Club, Lematà, Vecchi Ricordi, La Cadena Souvenir, Foto Ottica Valerioti, Karim Boutique, Stile Libero, Forno Mada, Tabacchi e Bombon.

Vari di questi negozi proporranno sconti speciali o altre interessanti sorprese: utile anche seguirli sulle loro pagine social per scoprirli tutti. Dal network "SeAmiTarquinia” parole di apprezzamento: «Ringraziamo di vero cuore questo gruppo di negozianti che ha scelto di partecipare all’iniziativa, e diamo appuntamento alle prossime edizioni ai commercianti che non hanno potuto aderire per impegni già presi, che saranno comunque con il gruppo in futuro. Qualora avessimo dimenticato di contattare qualcuno, lo invitiamo a mandarci un direct attraverso i nostri canali social. L'invito per tutti è quello di sfruttare l'occasione delle aperture serali delle Piazzette per tuffarsi nello shopping a km0».

