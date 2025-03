TARQUINIA – Talete spa comunica che nella giornata del 19 marzo 2025, dalle 8 fino al termine dei lavori previsti per le ore 18 verrà interrotto il flusso idrico in via dei Tarquiniensi (Marina Velka). Per tutta la durata dei lavori, il flusso idrico sarà interrotto in tutta Marina Velka.

©RIPRODUZIONE RISERVATA