TARQUINIA – Incidente poco fa lungo la strada provinciale Porto Clementino all’altezza del cavalcavia ferroviario. Un’auto, per cause in corso d’accertamento, si è cappottata, dopo un impatto che avrebbe interessato altre due macchine.

Sul posto la Polizia di Stato del Commissariato di Tarquinia, i vigili del fuoco. Traffico rallentato lungo l’arteria con la viabilità deviata lungo la strada del Lupo e Litoranea.

Disagi e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia nella strada che collega il centro storico di Tarquinia al Lido.

