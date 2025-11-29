TARQUINIA - Tarquinia si mobilita contro la violenza sulle donne con la “Camminata in rosso” che attraverserà le vie del centro storico per unire simbolicamente tutte le voci della città etrusca in una testimonianza forte e condivisa.

«Un gesto collettivo - spiegano dall’amministrazione comunale - che vuole contribuire al cambiamento culturale necessario per radicare il rispetto, la parità e la tutela dei diritti». Promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni sportive e l’associazione “Tarquinia in rosa”, la passeggiata si svolgerà oggi alle 15, con partenza e arrivo presso la panchina rossa di piazza Cavour. Il corteo sfilerà lungo le principali strade cittadine, come momento di solidarietà e vicinanza al mondo femminile, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999 e celebrata il 25 novembre.

«La camminata, momento di partecipazione e consapevolezza, attraverserà i luoghi più rappresentativi del centro storico di Tarquinia, con soste dedicate a riflessioni e letture in memoria delle vittime di violenza a cura degli istituti scolastici superiori, delle associazioni del terzo settore e del Centro di aggregazione giovanile – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni –. Invitiamo ogni partecipante a indossare qualcosa di rosso, colore divenuto simbolo della lotta contro una piaga sociale che colpisce, purtroppo, migliaia di donne ogni anno solo in Italia».

