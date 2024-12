TARQUINIA – Nella notte tra sabato e domenica la Zootecnica Viterbese ha subito un furto nel punto vendita di Tarquinia in località Il Piano sulla via Aurelia.

«Siamo scioccati ed esterrefatti davanti a tanta cattiveria», le parole della direzione.

Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero sfondato la porta con una macchina, causando danni ingenti all’interno del negozio. «Potete immaginare il nostro stato d'animo – aggiungono dalla direzione – Ma non ci arrendiamo e stiamo già lavorando per sistemare i danni causati. Ringraziamo tutti i nostri amici per i tanti messaggi d'affetto e solidarietà che stiamo ricevendo».

La riapertura del punto vendita è prevista per mercoledì 27. Intanto indagini in corso per risalire agli autori del gesto. Fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza situate nella zona. Da capire cosa i ladri vandali siano riusciti ad asportare.

