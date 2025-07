TARQUINIA - La Collezione Peruzzi di Tarquinia, la più importante raccolta di opere seriali dell’arte italiana contemporanea, è inserita dal Ministero della Cultura nella lista dei “Luoghi del contemporaneo”. La città di Tarquinia, grazie a questo prestigioso riconoscimento della Collezione Peruzzi, è pertanto ufficialmente nella rete dell’arte contemporanea.

“Luoghi del contemporaneo” è un progetto promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura per la mappatura e la promozione della rete dei luoghi dell’arte contemporanea in Italia.

Il progetto ha portato alla creazione della piattaforma on line luoghidelcontemporaneo.cultura.gov.it in costante aggiornamento, utile a orientarsi nella conoscenza del panorama artistico del contemporaneo in tutto il territorio nazionale e a sostenerne la valorizzazione. Si tratta della prima ricognizione di carattere istituzionale, effettuata dal Mic, esclusivamente dedicata alle realtà del contemporaneo in Italia.

La Collezione Peruzzi è stata inserita nella sezione Musei che include: il Castello di Rivoli. Museo d’arte contemporanea, Rivoli; il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato; la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma; la Gam – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Torino; la Gamec, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Bergamo ; il Mambo, Museo d’Arte Moderna di Bologna, Bologna; Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Mart, Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, Trento; Museo del Novecento, Milano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA