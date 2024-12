TARQUINIA – La Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia si prepara al nuovo anno pastorale e, come consuetudine, prima dell'inizio delle attività estive che coinvolgeranno i gruppi giovanili e le iniziative di animazione per i turisti, il vescovo Gianrico Ruzza ha comunicato gli avvicendamenti dei parroci. A Tarquinia monsignor Rinaldo Copponi, parroco del Duomo, lascia per sopraggiunti limiti di età; a succedergli nell’ufficio di parroco è don Antoni Pyznar, di origine polacca e finora vicario parrocchiale nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Marina di Cerveteri. Don Fabio Casilli, attualmente collaboratore nella Cattedrale di Civitavecchia, assumerà l’ufficio di parroco nella comunità Nostra Signora di Lourdes, in località La Bianca ad Allumiere, avvicendandosi con don Ivan Leto, amministratore parrocchiale.

Don Casilli continuerà anche nel ministero di cappellano dell’Hospice “Carlo Chenis”, mentre don Ivan Leto è stato nominato parroco della chiesa di Sant’Antonio a Torrimpietra.

Gli spostamenti e i nuovi incarichi rientrano nella normale dinamica della vita parrocchiale e, spiega il vescovo Ruzza «costituiscono tappe fondamentali nell'ottica della rigenerazione e della condivisione delle esperienze di animazione, nel tentativo di impostare un percorso che aiuti, clero e laici insieme, a ripensare il compito della comunità cristiana sul territorio». I nuovi mandati avranno inizio da settembre e le comunità avranno così tempo e modo di riunirsi in preghiera per salutare e accogliere.

A Civitavecchia, dopo quindici anni, don Federico Boccacci lascia la parrocchia dei Santi Liborio e Vincenzo Maria Strambi per trasferirsi nella vicina parrocchia di San Francesco di Paola. A succedergli sarà don Lucien Youhanna Khalife, finora collaboratore nella parrocchia di San Gordiano Martire. Monsignor Elio Carucci e monsignor Alfredo Giovanetti, già parroco e collaboratore a San Francesco di Paola, lasciano l’incarico per raggiunti limiti di età e continueranno il loro impegno pastorale nel “Santuarietto” di viale Baccelli, attiguo alla parrocchia e già dedicato dai padri minimi a San Francesco di Paola. La piccola chiesa, dopo lavori di ristrutturazione, verrà nuovamente adibita al culto e consacrata alla Madonna Immacolata del miracolo.

