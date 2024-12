TARQUINIA - È stato convocato per stamane alle 9, il consiglio comunale di Tarquinia. I punti all'ordine del giorno sono: comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco e degli assessori; statuto del Comune di Tarquinia – modifica ed aggiornamento; presentazione delle linee programmatiche di mandato del sindaco Francesco Sposetti 2024-2029; mozione presentata dal consigliere comunale Alberto Tosoni, avente a oggetto: “Mozione per la promozione di Tarquinia in occasione del Giubileo 2025”.

