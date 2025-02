TARQUINIA – Il carnevale entra nel vivo a Tarquinia.

Dopo la sfilata inaugurale dei gruppi mascherati che ha colorato le vie del centro cittadino, il 27 febbraio, giovedì grasso, la festa si sposta al Top 16, al quartiere Madonna dell’Olivo. Dalle 17, il centro commerciale si trasformerà in un palcoscenico di colori, risate e magia, con una giornata di animazione pensata appositamente per i bambini. Giochi e attività coinvolgenti renderanno il pomeriggio davvero speciale, offrendo un'esperienza unica per i più piccoli.

Dalle 19,30, la serata proseguirà fino alle 23 con un Dj set per tutti i gusti musicali, creando l’atmosfera perfetta per un divertimento senza fine. Per l’occasione le maschere più belle, singole e di gruppo, riceveranno premi esclusivi per i travestimenti più originali e creativi.

“Dopo alcuni anni vogliamo che il carnevale torni a riprendersi i suoi spazi – affermano dall’Amministrazione comunale -, coinvolgendo varie zone di Tarquinia, tra cui il centro commerciale Top 16, una struttura che si trova nel quartiere più popoloso della città. Siamo ripartiti e l’obiettivo è quello di far crescere in futuro in termini di partecipazione e qualità la rassegna carnevalesca, garantendo la necessaria continuità perché torni a essere una tradizione”.

