FIUMICINO - Domenica sera da incubo per la viabilità del litorale romano: gli automobilisti che stavano lascaindo Focene hanno dovuto fare i conti con code cholometriche su via Coccia di Morto in direzione Fiumicino.

L’ingorgo si è venuto a creare a causa un maxi tamponamento che ha letteralmente paralizzto la località, provocando molti disagi. Tre in tutto le auto coinvolte.

Sul posto è intervenuta la Polzia locale per gli accertamenti e i rilievi di rito. Le effettive dinamiche e le cause dell’incidente sono, infatti, ancora da accertare. Per tutti i weekend estivi la viabilità di Focene e già compromessa a causa delle tante presenze che, complice il bel tempo, si riversano sulle spiagge.

E il primo weekend di settembre non è stato da meno: tantissime le auto che hanno “invaso” la località balneare e che, verso le 19 hanno cominciato a dirigersi verso Fiumicino, per raggiungere anche Roma.