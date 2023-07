TARQUINIA - “Le attività di sportello nel comune di Tarquinia sono momentaneamente sospese. Il servizio ripartirà non appena le circostanze lo renderanno possibile”. Lo ha annunciato con un post sulla propria pagina Facebook, Talete spa, gestore unico del Servizio idrico integrato. La società ha comunicato nei giorni scorsi la sospensione dei servizi al pubblico che ultimamente venivano erogati su appuntamento, il primo e il terzo giovedì del mese, grazie alla presenza di un funzionario della società.

Si parla di una possibile non idoneità dei locali precedentemente messi a disposizione e la mancata soluzione per l’individuazione di un luogo adatto. La società ha tenuto a sottolineare che “restano attivi tutti i canali consolidati per raggiungere il gestore”.

