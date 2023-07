TARQUINIA - Interruzioni idriche sul territorio di Tarquinia. Talete spa ha fatto sapere che giovedì 27/07/2023, a causa di un intervento urgente sulla rete idrica, sarà necessario interrompere il flusso idrico dalle 9,30 fino a fine lavori, presumibilmente alle ore 14. Le zone interessate dall’interruzione del flusso idrico sono: Lido di Tarquinia e Saline di Tarquinia. Per tutta la durata dell’intervento e durante il ripristino del flusso, fa sapere Talete, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità di rete. Per comunicazioni si può contattare Talete spa Servizio clienti Tel 800-949340, servizio gratuito per chiamate da rete fissa oppure 0761 2381 per chiamate da cellulare. Gli uffici risponderanno, dal lunedì al giovedì dalle ore 13 alle 17 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Il Consorzio Acquedotto del Medio Tirreno invece, ha comunicato un’interruzione idrica, per martedì 1 agosto 2023, nelle campagne di Tarquinia. Nell’ambito degli interventi da tempo programmati per il potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento del servizio idrico il Consorzio afferma che martedì 1 agosto 2023 il personale consortile effettuerà un intervento di manutenzione in località Fontana Matta sul tratto Tarquinia – Civitavecchia.

Pertanto, in tale data, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, il flusso idrico sarà interrotto nelle seguenti zone rurali, dalle ore 7 della mattina sino alla fine lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero ultimarsi nella stessa mattinata: Località Farnesiana; Pian d'Organi; Pantano di sopra; Pantano di sotto e zone limitrofe. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente dal Consorzio.

