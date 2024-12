FIUMICINO - Al fine di garantire la necessaria disponibilità idrica per gli usi potabili ed igienico-sanitari durante il periodo estivo, il Comune di Fiumicino ha adottato un'ordinanza sindacale che stabilisce l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile, proveniente dalla rete di distribuzione comunale, per determinate attività non essenziali. Questa misura viene presa considerando l'aumento dei consumi idrici che coincide con l'aumento delle temperature e il ridotto livello di piovosità.

L'ordinanza vieta specificamente l'utilizzo dell'acqua potabile per le seguenti attività:

Irrigazione o simili di orti e giardini;

Riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;

Lavaggio di automobili, cicli e motocicli;

Qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale.