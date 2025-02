CERVETERI – Nel bilancio preventivo 2025 ci sono 300mila euro in più destinati alla viabilità e, in particolar modo, alla realizzazione di uno svincolo tra la via Aurelia e via Fontana Morella. Musica per le orecchie per gli automobilisti e i residenti che non ne possono davvero più del traffico e del caos che esplode in molte fasce orarie della giornata e anche in estate quando arrivano i villeggianti. È una zona problematica per la simultanea presenza di centri commerciali, della cantina sociale e da un anno circa della sesta farmacia comunale. In questi mesi hanno protestato anche associazioni e comitati di zona invocando interventi sostanziali dopo il semaforo rosso di Anas alla rotatoria, richiesta avanzata dall’amministrazione comunale. Una bocciatura dovuta alla presenza di due caserme, quella dei pompieri e dei militari. La sindaca conferma il piano B. «A breve avvieremo la progettazione dell’opera – sostiene Elena Gubetti – inutile ribadire quanto sia importante per risolvere tanti problemi in questa fascia dell’Aurelia». Questa consolare andrebbe in direzione di Civitavecchia rappresentando una sorta di parallela all’Aurelia in grado di smaltire la circolazione stradale verso nord e in qualche modo rappresenterebbe una soluzione alle tante difficoltà incontrate da un po' di tempo a questa parte da automobilisti e pendolari. Difficile al momento poter dire quando inizieranno i lavori, si spera comunque almeno prima dell’estate. L’arteria collega il centro alle frazioni balneari di Cerenova e Campo di Mare. In alcuni giorni il traffico arriva persino a Ladispoli che deve già risolvere i suoi di dilemmi all’ingresso della città. Resta da risolvere il nodo di via Settevene Palo a ridosso dello svincolo autostradale della A12. È uno dei punti più pericolosi del comprensorio ma per completare il progetto della rotatoria – come confermato nelle scorse settimane da Gubetti – il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto un milione di euro in più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA