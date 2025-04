SUTRI - Un prestigioso riconoscimento premia il lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Amori: Sutri è stata riconfermata tra i Borghi più belli d’Italia; risultato che sancisce l’efficacia delle politiche di valorizzazione urbana, culturale e paesaggistica portate avanti in questi anni.

L’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, fondata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci, ha infatti rinnovato l’inclusione del comune viterbese all’interno del prestigioso circuito nazionale, riservato ai centri che si distinguono per qualità architettonica, armonia urbanistica, ricchezza culturale e attenzione al decoro urbano.

«È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – ha commentato il sindaco Amori – perché dimostra che le scelte amministrative intraprese vanno nella giusta direzione. La cura del patrimonio, l’attenzione alla vivibilità e l’investimento nella bellezza sono elementi fondamentali per costruire una visione di futuro solida e sostenibile per Sutri». Il risultato, tra l’altro, fa seguito ai recenti interventi di riqualificazione urbana, tra cui i lavori di potatura in via della Stazione e viale Marconi, che non venivano effettuati da oltre 15 anni e che hanno restituito decoro e funzionalità a importanti arterie cittadine. «Abbiamo voluto coniugare estetica, sicurezza e vivibilità – prosegue Amori – migliorando l’accessibilità per cittadini e automobilisti e garantendo la tutela del patrimonio arboreo.

Il riconoscimento rappresenta una concreta opportunità di sviluppo turistico, che può aprire nuove prospettive per la promozione del territorio a livello nazionale e internazionale.

«Sutri possiede un patrimonio storico e naturalistico straordinario, che merita di essere tutelato e raccontato. Questo riconoscimento conferma il valore del nostro borgo e rafforza il nostro impegno quotidiano nella valorizzazione delle sue unicità», ha concluso il sindaco Amori.

