ALLUMIERE – Un'intera settimana dedicata alla formazione, al confronto e alla costruzione di una rete nazionale per la tutela dei diritti umani. È questo l’obiettivo della Summer School del progetto SCUDI, in corso dal 14 al 20 luglio presso il Centro Residenziale Studi e Ricerche “La Faggeta” dell’Università Roma Tre, immerso nel verde dei Monti della Tolfa, ad Allumiere. L’iniziativa è promossa da Cittadinanzattiva e CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili), nell’ambito del progetto SCUDI – Sentinelle Civiche per la Difesa dei Diritti, finanziato dalla Commissione Europea. La Summer School rappresenta un'esperienza intensiva di formazione rivolta a giovani volontari e attiviste della società civile impegnati nella tutela delle persone migranti e con background migratorio, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori e attivisti affinché diventino vere e proprie “sentinelle dei diritti umani”, capaci di offrire consulenza, supporto, individuare violazioni, promuovere contenziosi strategici e costruire una rete efficace di tutela e monitoraggio. La settimana è strutturata in lezioni frontali, laboratori pratici, incontri con esperti, attivisti, testimoni diretti, ma anche momenti culturali e sociali: dalla presentazione di libri alla proiezione di docufilm, fino a uscite didattiche sul territorio.Il programma si è aperto lunedì 14 luglio con il saluto istituzionale dei rappresentanti di Cittadinanzattiva, CILD e della Commissione Europea (ore 16-18). Venerdì sera ci sarà a proiezione del docufilm “La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri”. Sabato, invece, è in programma una visita guidata all’antica Faggeta di Allumiere, per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio che ospita l’iniziativa. in serata, la cena finale con tutti i partecipanti e lo staff e questa sarà il preludio alla giornata conclusiva di domenica 20 luglio, dedicata alla costruzione del network nazionale. In un luogo appartato e accogliente come La Faggeta di Allumiere, giovani provenienti da tutta Italia stanno condividendo saperi, esperienze, pratiche di resistenza civile e costruendo legami destinati a rafforzare la rete della tutela dei diritti nel nostro Paese. Allumiere si conferma ancora una volta luogo di pensiero, studio e impegno, capace di accogliere iniziative di valore nazionale e internazionale, con uno sguardo rivolto ai temi più urgenti del presente: migrazione, giustizia sociale, inclusione e diritti fondamentali.