TARQUINIA - Dopo un mese di attività, con oltre 100 ore di basket tra partite e gare di tiro, oggi 28 giugno, alle 18,45, si chiude, all’arena “Vincenzo Cardarelli”, la Summer cup 2024 organizzata dal Basket Pegaso Tarquinia. Saranno premiati tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, alla presenza del sindaco Francesco Sposetti e dei rappresentanti della Federazione Italiana Pallacanestro.

La manifestazione conclude la stagione sportiva della società cestistica etrusca, che ha partecipato a undici campionati federali, con tre squadre ai play off regionali e quattro ragazze chiamate nella rappresentativa del Lazio, al torneo “Lago di Garda” con quattro formazioni, e ha organizzato varie manifestazioni tra cui “Un canestro fa primavera” e l’interzona under 15 nazionale. “Ringrazio il neo sindaco Sposetti, per aver accettato l’invito - afferma Anselmo Ranucci, coach e dirigente della società -. Ma il mio grazie va anche all’amministrazione uscente per la riqualificazione del Bucone. Soltanto riconoscendo i meriti quando ci sono, possiamo spingere gli amministratori a fare sempre meglio per la collettività. Dopo trenta giorni di gare, lasceremo l'area completamente pulita e un campo in perfette condizioni. Domani sarà una giornata importante, perché si chiude la stagione numero 50 del Basket Pegaso Tarquinia. Tutti i tifosi e gli appassionati sono invitati a prendervi parte”.

