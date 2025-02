SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei, esterna la sua ira verso coloro che sui social commentano questioni inerenti i fossi cittadini, pur non essendo a conoscenza delle normative che regolamentano gli interventi sul territorio e soprattutto di chi è la competenza del problema. Con un video postato ieri, il primo cittadino, spiega come stanno le cose. “Sono costretto ad intervenire – dice il sindaco – perché non tollero gli insulti, le maldicenze e la disinformazione che naviga sul web in merito a ciò che è successo il giorno dell’allagamento dell’Aurelia. Il nostro territorio comunale conta di venti fossi, che sono sei anni che li ripuliamo, li mettiamo in sesto e ci spendiamo soldi, e la bomba d’acqua che ha toccato la Toscana, la Maremma, Civitavecchia e anche noi e quindi possiamo dire tutta la costa laziale, non hanno intaccato minimamente i nostri fossi che non hanno esondato. L’unico problema è stato quello del fosso Valle Semplice, dove c’è un problema annoso perché il proprietario di quel terreno non ci permette di intervenire e quindi dovremo farlo con la forza per arrivare a quel muro che, giustamente, dopo tanto tempo è crollato perché era pericoloso, ma non c'è stata nessuna esondazione. L'unico fosso esondato, è quello vicino al Dem che non è di proprietà del Comune, ma di competenza assoluta di Anas. Quindi i venti fossi di competenza del Comune sono a posto, nonostante la bomba d'acqua. L'unico posto che si è allagato è quello vicino al centro commerciale del Dem. La cosa assurda è che si sono scatenati su Facebook i soliti leoni da tastiera che hanno accusato il Comune che di fatto non ha competenza su quella zona. E’ l'Anas che deve intervenire, ecco perché ho fatto un'ordinanza che obbliga la società stradale a trovare immediatamente soluzioni al problema. Però credo che sia assolutamente ingeneroso attaccare il Comune per colpe non sue. La seconda questione è che noi stiamo facendo molto, non solo per mettere in sicurezza i fossi, ma soprattutto per dare alla città quello che si merita e che per tanti anni non ha avuto, cioè la sicurezza nelle scuole, negli impianti sportivi, le strade che verranno asfaltate, un nuovo verde che verrà acquisito al patrimonio comunale e soprattutto i lavori sulla costa che dovranno rendere balneabile la nostra cittadina, insieme a Santa Severa, perché noi viviamo prevalentemente di turismo. Quindi vorremmo dire a quei leoni del web che se ne stessero un po' tranquilli, ma soprattutto che imparassero ad apprezzare tutto quello che di buono stiamo facendo con i fondi Pnrr sui lavori pubblici, soprattutto su una città che sta migliorando”. “Poi capisco – conclude Tidei - che ci sono gli oppositori, ma gli oppositori possono fare la loro parte portando dei contributi positivi, delle idee nuove, non solo limitarsi a criticare un'amministrazione per colpe che non ha”.

