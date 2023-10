ALLUMIERE - Domenica scorsa il museo di Allumiere (Mak) ha dato vita a una interessante e partecipata giornata che rientrava nell'ambito della “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”.

Il Mak ha proposto un percorso interattivo per famiglie usando il tatto, l'udito e la vista per scoprire gli aspetti più curiosi del mondo minerale con il laboratorio: "Alla scoperta dell'Allume".

FAMU si è svolto dalle 10 alle 12 presso il Museo di Allumiere e ha visto lo svolgersi laboratori per famiglie con bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni.

«“Alla scoperta dell'Allume” è il tema che abbiamo scelto per questa mattinata al Museo - spiega la direttrice del museo Luciana Giacopini - ringraziamo l'archeologa Francesca Regina che da anni ormai collabora con il museo di Allumiere e, infine, ringraziamo tutte le famiglie che hanno partecipato a questa bellissima mattinata». Soddisfatta dell'esito dei laboratori e della folta e attiva partecipazione dei bambini si è detta l'archeologa Francesca Regina che ha tenuto i laboratori. «Torno sempre ad Allumiere con grande emozione - ha commentato alla fine Francesca Regina - ringrazio di cuore il sindaco Luigi Landi, il Comune di Allumiere tutto e il museo Civico Allumiere per la nostra bella collaborazione».

Sempre al Mak, ma lo scorso sabato 30 settembre, si è concluso invece il “Corso Micologico 2023”.

«Complimenti a tutti i partecipanti - spiegano dal Mak - e un ringraziamento speciale va alla bravissima ed esperta Micologa Jessika Karla Pinget Barrios».

