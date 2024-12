ALLUMIERE - Sport, allegria, condivisione, giochi all'aria aperta, salute e tanto divertimento: questo il mix vincente che ha decretato il grande successo della sesta edizione dello "Street Sport Festival'' che si è svolto la scorsa domenica 15 settembre lungo le strade del

Borgo di Allumiere. È stara una vera festa dello sport che ha fatto ritrovare in strada tantissime persone.

La manifestazione è stata promossa dall'amministrazione comunale di Allumiere, in particolare dall'assessora allo Sport, Romina Scocco e dal sindaco Landi in collaborazione con la Pro Loco e le varie associazioni sportive del territorio. Tante persone di ogni età, giovani, ragazzi e bambini hanno affollato le vie di Allumiere e hanno provato tutte le discipline sportive. Lo Street Sport Festival è un evento ormai fisso e consolidato ad Allumiere e che si tiene a settembre in concomitanza con la rispertira delle palestre e delle attività sportive. L’obiettivo che si pone ogni anno l'assessora allo Sport Romina Scocco e tutta l'amministrazione comunale, oltre a quello di essere un momento di aggregazione, è quello di avvicinare i cittadini di ogni fascia di età allo Sport e di dare visibilità alle associazioni che operano nel territorio.

L'evento sportivo, ottimamente organizzato, ha riempito le strade del paese di persone non solo di Allumiere, ma anche dei vari comuni del comprensorio. Tutti hanno avuto modo nel corso della giornata di vedere e provare molti sport.

Lo Street Sport Festival ha preso il via domenica mattina ed è proseguito per tutta la giornata.

Numerose le associazioni sportive e non presenti all'evento: A.s Volley Allumiere, C.v skating, Dance world,

New Dance Evolution Center, Tennis Club Monti Della Tolfa, A.s.d Arcieri del Mago, A.s.d Monti della Tolfa Basket, Associazione Armata Brancaleone, Team alto Lazio, Moto Club Rugged, A.s.d Kinesis Lab, Spartan Gym, A.I.C.S, Super Gym Tolfa e Asd Goshin Karate Dojo. Nel corso della giornata è stata presente anche la polizia locale di Civitavecchia con un utilissimo "Corso di Educazione Stradale" dedicato ai bambini: questa attività è piaciuta a tutti. La polizia locale ha compiuto un ottimo lavoro formando le nuove generazioni sull'importante tema dell'educazione stradale. Le lezioni si sono tenute anche in maniera pratica: i bambini divertendosi hanno appreso la varie regole della sicurezza e le hanno fatte proprie.

"È stata una bellissima giornata all'insegna dello sport del divertimento - spiega l'assessora allo Sport, Romina Scocco - sono molto contenta di come è andata la manifestazione. Ringrazio tutte le associazioni sportive e non che sono state presenti domenica. Grazie alla protezione civile di Allumiere, alla Pro loco di Allumiere e a tutti i volontari che hanno contribuito all'allestimento della festa. Ringraziamenti speciali per la polizia locale di Civitavecchia e per quella di Allumiere". Soddisfatto anche il sindaco Luigi Landi: "Grande giornata di sport, di festa e di colori per tutte l'età che ha visto la partecipazione di tantissime persone sia di Allumiere ma anche provenienti dal territorio. È stata una edizione organizzata in maniera perfetta dall'assessore allo sport Romina Scocco, le delegate del Comune, la Proloco con la Presidente Maria Pinardi e tutte le associazioni sportive che hanno riempito ogni dove di via Roma e via Garibaldi".