ALLUMIERE - Ad Allumiere i consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico, Nicol Frezza ed Enrico Fracassa sono sul piede di guerra e protestano contro la maggioranza per "pessimo stato delle strade del paese".

Nel loro comunicato i due consiglieri di opposizione Frezza e Fracassa e il resto del gruppo politico collinare scrivono: "Ad Allumiere le strade sono piene di buche e di dissesti stradali: per quanto ancora il sindaco e i delegati competenti continueranno a non vedere i disagi creati? Le strade sembrano ormai un puzzle 3D con buche, tombini ribassati o rialzati, persino le strade asfaltate da poco si allagano dopo due gocce di acqua. Senza contare la segnaletica appena fatta, poi ricoperta e ridisegnata a tratti".

I dem poi evidenziano che: "Come segnalato da diversi cittadini e commercianti, a seguito dei lavori effettuati, ci sono malfunzionamenti nell’uso del Pos e delle utenze telefoniche. La strada di accesso al poliambulatorio è in condizione di totale degrado tale da mettere a rischio l’incolumità dei fruitori del servizio e dei lavoratori, nonostante le molteplici segnalazioni già fatte. Possibile che ci sia sempre qualcosa che non va? E meno male che in campagna elettorale era stata sbandierata la deformazione dei sampietrini. Ora, però, il sindaco non vede nemmeno più le buche in cui rischiamo di farci male tutti, o almeno noi cittadini che qui ci abitiamo".

©RIPRODUZIONE RISERVATA