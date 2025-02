LADISPOLI – Una voragine tira l’altra e dopo la maxi buca di via Primo Mantovani se ne forma un’altra anche peggio all’incrocio tra via Parigi e via Madrid. «Abbiamo subito allertato vigili urbani,vigili del fuoco e i carabinieri – segnala un residente della zona – la strada fortunatamente è stata messa già in sicurezza». Il tema del degrado della pavimentazione stradale è un invito a nozze per Sinistra Italiana che si sfoga contro palazzo Falcone. «Dove sono finiti i cori da stadio per i chilometri di asfalto, da 3 milioni di euro, di cui l’amministrazione Grando si era vantata per mesi?». Il gruppo politico svela un retroscena. «Solo due settimane fa, Sinistra Italiana Litorale Nord ha scritto alle ditte incaricate dei lavori sulla fibra ottica, al sindaco, vicesindaco e assessore, affinché le strade venissero riparate. Sapete come è andata a finire? Nessuna risposta. Negli ultimi 10 giorni, le strade di Ladispoli sono diventate un colabrodo: decine di buche, ovunque, non segnalate, e mai riparate. Addirittura, su via Amalfi, sono state coperte di terra. Un Comune che spende migliaia di euro per frecce tricolori e concerti di capodanno, non riesce a mettere in bilancio una sacchetta di asfalto per coprire le voragini». Fari puntati anche sui marciapiedi da parte di Si. «Nonostante l’asfissiante propaganda sul nuovo asfalto, pista ciclabile e abbattimento delle barriere architettoniche, ad oggi non è stato rifatto neanche un marciapiede: una città, che con questa amministrazione, decisamente non riesce a fare un passo avanti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA