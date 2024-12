LADISPOLI - «La situazione è sotto controllo: in settimana interverremo». Rassicura Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici di Ladispoli, dopo le accuse lanciate da Roberto Garau, consigliere comunale d’opposizione, sullo stato di degrado della mensa nella scuola d’infanzia “Paolo Borsellino” alle prese con muffa e infiltrazioni. «Sulla vicenda – prosegue – è già avvenuto un sopralluogo da parte dei nostri tecnici e nei prossimi giorni, compatibilmente con le attività scolastiche, saranno effettuate le azioni necessarie per riportare tutto alla normalità. Avverranno delle parziali demolizioni e il locale utilizzato come refettorio tornerà assolutamente come prima».

©RIPRODUZIONE RISERVATA