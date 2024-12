LADISPOLI - Lo spettro della nuovi sensi di marcia preoccupa gli abitanti e i commercianti al Faro dopo la ripavimentazione delle strade, tranne che sul lato dove ci sono i pini. È una delle aree più affollate a ridosso di Marina di Palo. Il cambiamento prevede un unico senso di marcia per via dei Delfini in direzione del lungomare e poi stesso scenario per via dell’Ippocampo. Due mosse nello “scacchiere” del settore Viabilità di Palazzo Falcone che però, al momento, non sono state digerite da chi vive nella zona sud. Per questo è partita una petizione popolare che ha raggiunto oltre 230 firme che sono state protocollate all’ufficio del sindaco, Alessandro Grando. «Non siamo contrari a prescindere – spiega uno dei fautori dell’iniziativa di protesta – oggettivamente però bisogna considerare che potrebbero creare seri problemi per il traffico e in più una vivibilità per i residenti che andrebbe a complicarsi notevolmente. Invitiamo chi è del posto a firmare perché è una follia a nostro avviso rendere una strada così larga come via dei Delfini a senso unico». E poi ancora: «Bisogna anche considerare le difficoltà di accesso alla zona dei mezzi di soccorso, quali ambulanze e vigili del fuoco soprattutto nei mesi di villeggiatura estiva», è un passaggio della petizione del comitato di zona che si è appena formato. Per la Giunta comunale c’è una ragione. Il restyling avviato per riqualificare la pavimentazione si è concluso ma solo a tre quarti. Ruspe e operai hanno infatti volutamente bypassato la parte vicino agli alberi per non tagliare le radici dei pini. Da qui la necessità di valutare un’altra soluzione per salvare le piante. Giorni fa il comandante della Polizia locale, Sergio Blasi, avevano risposto di non aver ancora ufficializzato il nuovo piano del traffico. E non è detto, a questo punto, che possa anche essere rimandato per la felicità dei residenti sul piede di guerra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA