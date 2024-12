LADISPOLI – Il Comune gioca d’anticipo avviando la bonifica dei marciapiedi. Da ieri sono iniziate le opere di pulizia su strade e marciapiedi infestati da erbacce. Lo ha confermato l’assessore ad Igiene e Ambiente di Palazzo Falcone. «Quello che possiamo dire – spiega Marco Pierini – è che abbiamo ripreso gli interventi di sfalcio delle erbe interstiziali su tutto il territorio di Ladispoli. Inizieremo dalle aree periferiche per poi arrivare nel salotto urbano». Per consentire agli operatori ecologici della Tekneko di entrare in azione, gli abitanti dovranno fare attenzione agli appositi cartelli collocati dalla Polizia locale per evitare di beccarsi una contravvenzione. «Invitiamo la popolazione alla massima collaborazione – aggiunge l’assessore – e soprattutto a rispettare i divieti di sosta temporanei che verranno affissi nelle strade interessate dalla bonifica e a rimuovere le proprie autovetture nei giorni che saranno tempestivamente comunicati».

LA ROAD MAP

Si partirà dai quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami per poi proseguire verso il centro. «Il taglio generale è previsto da contratto – aggiunge Marco Pierini – con la ditta che ha in gestione l’appalto relativo alla nettezza urbana. Fino al 10 aprile sarà avviata questa maxi bonifica, in previsione della Sagra del Carciofo che si svolgerà dal 12 al 14 aprile anche se la settimana prima già ci sarà un antipasto in piazza. Da maggio però formeremo una squadra di operatori che ogni giorno, fino a fine agosto, provvederà a tagliare le sterpaglie in modo da tenere sempre pulita la città e non avere le problematiche dello scorso anno».

In tanti chiedono anche maggiori controlli per impedire ai proprietari degli amici a quattro zampe di lasciare a terra le loro deiezioni canine. Una prassi ormai consolidata ad ogni angolo della città. Finora però non ci sono state mai multe da parte dei vigili urbani e i residenti sono costretti ad effettuare uno slalom tra i bisogni degli animali.

