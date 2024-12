ALLUMIERE - Stefano Ceccarelli ancora alla guida della Storica contrada Nona di Allumiere. I rossoverdi si sono radunati per l'assemblea generale: il presidente Ceccarelli ci aveva provato a dimettersi, ma nessuno dei Nonari ha voluto accogliere le sue dimissioni, anzi lo hanno riconfermato con grande calore e affetto, anche perché Stefano è il classico ragazzo buono, simpatico, accogliente, generoso, che sa ascoltare, incitare e calmare se necessario. Stefano è un amicone ed e innamorato della Nona e dei suoi contradaioli. È stato un buon presidente e la Contrada rossoverde gli ha confermato la fiducia.

Nell'assemblea i rossoverdi hanno anche proceduto al rinnovo delle cariche e, sulla spinta del presidente Ceccarelli hanno inserito molti giovani nel direttivo. Il ruolo di vice presidente se lo divideranno Miriana Maestri e Mauro Mariani; il responsabile dei festeggiamenti è Mirko Piroli; il cassiere è Emanuele Ceccarelli e Nicholas Pinardi. La responsabile del Corteo Storico è Sofia Franceschini. Per quanto riguarda gli sbandieratori il respinsabile è Jacopo Cimaroli. Per ciò che concerne la scuderia il cassiere è Marco Capolonghi; il Responsabile della scuderia è Piergiorgio Tardioli. I rossoverdi continuano a puntare sul fantino Raffaele Giuntini. Le new entry del direttivo sono: Andrea Matricardi, Micheal Russo, Giorgio Carminelli, Pierfrancesco Pistola e Antonio Speroni. Terminata questa parte burocratica ora per patron Stefano Ceccarelli e i suoi contradaioli è tempo di lavorare sodo per preparare le varie iniziative rossoverdi, fra cui il "Festival della Birra e Sagra della Bruschetta" e, naturalmente, il Palio delle Contrade. Appena riconfermato l'attivissimo presidente Stefano Ceccarelli sottolinea: "Ringrazio ogni elemento della nostra amata Contrada Nona che si è prodigato in qualunque modo per la Contrada dal più anziano al più giovane. Siamo davvero una grande e bellissima famiglia". Patron Ceccarelli e tutti i nonari sono allegri, vivi, attaccatissimi ai loro colori e molto uniti e proprio tutti questi aspetti sono la forza di questa Contrada. L'anno è stato contrassegnato dal grandissimo successo dell "Festa della birra", una tregiorni che cresce sempre di più e sta diventando una festa unica nel suo genere, difficilmente replicabile, grazie anche alla cornice del meraviglioso Parco del Risanamento che dal 2020 la sta ospitando. Il fiore all'occhiello della Festa rossoverde è l'eccellente reparto della cucina: "Le nostre cuoche - sottolinea il presidente Ceccarelli - sono insuperabili, sempre attive e instancabili". Naturale il rammarico dei rossoverdi per il risultato del Palio 2024 e il presidente Ceccarelli non mega chevlui e la sua Contrada lavorano il più possibile per realizzare l'impresa della vittoria del Palio. "Come ho detto lo scorso anno non vincere lascia il sapore amaro in bocca ma da quella sconfitta vogliamo ripartire e prendere spunto per poter migliorare e fare meglio". Per quanto riguarda il 2025: "Il direttivo lavorerà sodo per organizzare la prossima Festa della birra" - sottolinea il presidente Ceccarelli - le ragazze del Corteo Storico sono pronte a presentare un ottimo lavoro, studiato a puntino per deliziare i turisti e la giuria il giorno del Palio. Colgo l'occasione per informare i miei Contradaioli che a breve ci sarà il tesseramento e che, come sempre, li aspettiamo numerosi. Il nostro invito a tesserarsi lo rivolgiamo anche ai nostri simpatizzanti del comprensorio: vi aspettiamo".

