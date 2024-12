SANTA MARINELLA - Un pubblico attento e molto numeroso ha partecipato sabato scorso al concerto “Sulle onde di Marconi. Il mondo oltre le frontiere” tenutosi nel piazzale del Palazzo del Comune in via Cicerone, che per l’occasione si è trasformato in un teatro a cielo aperto, rivelandosi una nuova e inedita location per gli eventi.

Grande protagonista è stata l’Orchestra delle Cento Città con i suoi 45 elementi, diretta magistralmente da Sergio La Stella, storico Maestro dell’Opera di Roma. L’occasione è stata la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, a cui il Comune di Santa Marinella ha dedicato un serie di iniziative, organizzate dall’Assessorato alla Cultura e rese possibili grazie al contributo della Fondazione Ca. Ri. Civ.

Hanno aperto la serata il sindaco Pietro Tidei e l’assessore Gino Vinaccia, con la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco. Presenti i consiglieri Alessio Manuelli, Paola Fratarcangeli, Alessio Rosa e la delegata alle attività marconiane Marilena Curti. Tra gli ospiti intervenuti, dalla vicina Civitavecchia il sindaco Marco Piendibene, Valentino Carluccio, vice presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e Rita Stella del Consiglio di Amministrazione di CSP., da Ladispoli l’assessore alla pubblica istruzione e cultura Margherita Frappa.

“È stata una serata magnifica ed è stato bello vedere così tanta gente gremire il piazzale del Municipio. Ringrazio la Fondazione per il supporto che spesso offre alla nostra città e confido che eventi di questo genere si possano ripetere, visto l’alto gradimento del pubblico- ha affermato il sindaco -Ricordare lo scienziato che ha dato lustro alla nostra città è un dovere e l’amministrazione comunale porta avanti il progetto del Museo marconiano a Torre Chiaruccia, dove Marconi condusse i primi esperimenti con le micro onde”, ha aggiunto Tidei.

“L’Orchestra delle Cento Città è garanzia di successo, visto l’alto livello dei musicisti e del direttore Sergio La Stella, che ci ha condotto “Nel Nuovo Mondo” attraverso le note di Dvorak, il compositore ceco che ha “inventato” la musica classica americana. Un’esecuzione perfetta che ha coinvolto un pubblico numeroso oltre ogni più rosea aspettativa, attento ed entusiasta che ha applaudito a lungo e meritatamente l’orchestra e il suo direttore”, ha detto l’assessore Gino Vinaccia.

Ha pronunciato parole di soddisfazione la Presidente di Fondazione Ca.Ri.Civ. “Lieti di supportare eventi di questo livello, che danno lustro a Santa Marinella e a tutto il territorio. Confido si possa lavorare per un progetto culturale comune, che interessi tutte le città del comprensorio”, ha dichiarato Sarracco.

