CERVETERI - Gettate le basi per la stagione balneare 2025. A lavoro, sul territorio, amministrazione comunale, operatori balneari e Guardia costiera. «La Capitaneria ha vigilato sul rispetto delle regole, dialogando a più riprese con i gestori dei nostri stabilimenti balneari e con i tecnici del Comune, per assicurare un esercizio coordinato delle rispettive competenze - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti dopo l'incontro dei giorni scorsi con gli interessati in sala giunta - Stanno proseguendo inoltre, i lavori per il restyling del Lungomare, il secondo lotto di lavori di riqualificazione che oltre alla passeggiata stanno interessando anche la zona limitrofa di piazza Prima Rosa. A questo, si aggiungeranno anche una serie di eventi e attività estive che come consuetudine degli ultimi anni vogliamo riproporre per rendere il Lungomare dei Navigatori Etruschi un punto di ritrovo per famiglie e ragazzi». «Anche quest’anno inoltre – ha aggiunto Gubetti – stiamo lavorando per l'allestimento di un servizio che reputiamo fondamentale per Cerveteri che garantisce l’accessibilità universale al mare, ovvero la "Spiaggia Liberamente", la spiaggia pubblica e gratuita del Comune di Cerveteri perfettamente attrezzata per accogliere persone con disabilità motorie». «Sempre in questi giorni – ha concluso il sindaco – in vista delle festività pasquali e del lungo ponte del 25 Aprile e del 1° maggio il personale della Multiservizi Caerite sta lavorando intensamente sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, nella frazione balneare e sull’arenile. Una prima ed importante pulizia per rendere accogliente e pulita la nostra spiaggia in occasione del primo grande esodo di vacanzieri, in attesa poi dell’avvio del servizio di pulizia quotidiana delle nostre spiagge».

