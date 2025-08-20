CIVITAVECCHIA – «Il cantiere della pista ciclabile ha reso difficile l’accesso al mare su una parte delle nostre spiagge per le persone con disabilità. Nell’attesa che il progetto veda la luce, confidiamo che questa soluzione sia efficace». Lo ha detto sui social l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini che ha raccolto le segnalazioni arrivate nelle scorse settimane e ha fatto installare una passerella per consentire un passaggio più agevole agli utenti con difficoltà motorie. «Un ringraziamento speciale - ha aggiunto - va agli operai del servizio 4». Un gesto importante che consentirà ai disabili di raggiungere agevolmente il pirgo e le sue spiagge grazie ad una sorta di piccolo innesto che bypassa l’area di cantiere che bloccava la passerella in cemento, come segnalato da gestori e utenti nelle scorse settimane con tanto di video che hanno fatto il giro dei social raccogliendo decine di commenti. Una soluzione provvisoria in attesa dei lavori per l’atteso progetto che ridaranno nuova vita all’area.

