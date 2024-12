ALLUMIERE - Ad Allumiere una imperdibile serata di danza d'alto livello. Domenica 23 giugno, infatti, le ballerine della scuola di danza “Dance World” diretta da Gabriella Moroni, apriranno le porte agli spettacoli estivi e si esibiranno nell’ambito della “Sagra della lumaca”, presso il piazzale Cesare Moroni. Ogni anno la Dance World infiamma la collina con meravigliose e perfette coreografie che spaziano tra vari generi: è garantito un pieno di emozioni e di arte tersicorea di grande valore e bellezza. L’attesa e la trepidazione sono tante, infatti le ballerine della Dante World non vedono l’ora di deliziare il pubblico con le coreografie create durante l’anno. Lo spettacolo alternerà coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e videodance e mostrerà la grande perseveranza, passione e studio che ha portato la scuola “Dance World” ad essere conosciuta in giro per l’Italia, in occasione di concorsi di danza e manifestazioni artistiche. Lo scorso marzo, infatti, le allieve della scuola si sono esibite presso il teatro Italia, in occasione di un concorso internazionale di danza, portando a casa numerosi premi, trofei, borse di studio e complimenti da parte di tutta la giuria. Durante il saggio-spettacolo, si alterneranno le più consuete coreografie di danza neo classica e classica, come “Il lago dei cigni” firmate dall’insegnante Gabriella Moroni e le coreografie di danza modern e contemporanea, che affronteranno tanti temi importanti e significativi per i giorni d’oggi. La “Dance World” va avanti di anno in anno con la sua amata danza sempre in evoluzione, con una ricerca attiva nella composizione coreografica e nelle scelte musicali. Questo è il frutto di un lavoro pluriennale condotto dall’insegnante Gabriella Moroni, che ha formato nel tempo generazioni di ballerine. Risultato raggiunto anche grazie al prezioso contributo dell’insegnante Dorella Leoni, maestra di danza modern e contemporanea, anche lei cresciuta nel mondo della danza sin da piccola. Sarà, inoltre, presente un’esplosione di energia e grinta grazie alle coreografie di hip hop e videodance create dall’insegnante Alessandra Fiore, coreografa presente nella scuola ormai da quattro anni. Veramente bellissima e di grande impatto la locandina realizzata da Giorgia Galletti, una delle allieve della Dance World. "Sono 33 anni che insegno danza e garantisco che (le tante foto che ho dal 1980 lo testimoniano) nella mia scuola ho conosciuto e insegnato alla maggior parte delle bambine, ragazze, donne addirittura ora mamme di Allumiere. Tanti anni sono passati, tanti saggi, tante uscite (Spagna, Austria, Sicilia) tante gare, tante sfilate di Natale di carnevale, con le majorette con le fleg, il tutto svolto sempre con serietà, rispetto e professionalità".