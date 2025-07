SANTA MARINELLA - Grande successo per le serate degli spettacoli dal vivo che si sono svolte durante la settimana a Caccia Riserva, la piazza che anche quest’anno ospita parte del programma “Estate 2025” del Comune. “L’estate è, per la nostra città un momento di incontro e di condivisione - afferma il primo cittadino - Il cartellone Estate 2005 è ricco, coinvolgente e insieme a quello di Estate Solidale e a quello del Castello di Santa Severa, ogni sera si potrà scegliere una cosa diversa. Generi e stili vari capaci di arricchire le serate con emozione, intelligenza e leggerezza”. “Cultura, musica e spettacolo. Sono gli ingredienti di successo per un’estate coinvolgente e interessante - commenta l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia - siamo partiti col piede giusto, aprendo il programma con l’associazione Simphonica-mente di Manola Barbieri in Piazza Trieste, per poi inaugurare, qualche giorno fa, la splendida cornice di Caccia Riserva con tre concerti di ottima qualità. Particolare successo di pubblico, ha riscosso la serata che ha visto la partecipazione del Maestro Cicci Santucci, storico trombettista del Maestro Ennio Morricone. Proseguiremo il 20 con lo spettacolo di Michele Fenati con i Poeti della canzone italiana, una raccolta dei brani dei più celebri artisti italiani da Modugno a De Andrè”. Introduce l’evento del 18 luglio il consigliere Manuelli. “Venerdì sera alle 22 in piazza Trieste è prevista una serata evento per i più giovani con Musa Dj e Huzy Sax, un connubio moderno tra la producer di fama internazionale alla consolle e il sassofonista che accompagnerà la serata sulle tracce musicali con assoli di brani del repertorio dance. Verranno eseguiti vari generi dalla fusion Afro Tribal, Tech House e Deep”.